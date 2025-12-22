Xiaomi 17 Ultra получит плавный оптический зум от x3 до x4,3

Уже сообщалось, что Xiaomi откажется от двух телеобъективов в пользу одного. Теперь стало ясно, в чём такой подход будет лучше. Камера Xiaomi 17 Ultra, судя по утечке, позволит плавно увеличивать изображение в диапазоне от x3 до x4,3 без потери качества. Это соответствует фокусным расстояниям примерно от 70 до 100 мм.

Для сравнения, предыдущая модель Xiaomi 15 Ultra использовала два отдельных телеобъектива. При зуме между ними качество снижалось, так как применялось цифровое увеличение.

В утечке также упоминается крупный 200-мегапиксельный сенсор и оптика Leica, а основная камера может получить датчик размером 1 дюйм.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra представят в Китае уже в ближайшие дни, а позже он выйдет и на международный рынок.