Xiaomi 18 Pro Max дадут две камеры по 200 Мп и батарею свыше 8000 мА·ч

Экран у новинки будет плоским, с закруглёнными углами и узкими рамками. Диагональ 6,9 дюйма, разрешение 2K, OLED. Внутри процессор на основе 2-нанометрового техпроцесса (скорее всего, Qualcomm).

Будет сразу два сенсора камер на 200 МП. Один из них оснащён технологией LOFIC. Второй сенсор примерно с трёхкратным зумом.

Аккумулятор, по слухам, получит ёмкость больше 8000 мА·ч. Быстрая зарядка по проводу будет до 100 Вт, а беспроводная около 50 Вт.

В комментариях инсайдер намекнул, что цена будет высокой.