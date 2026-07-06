Xiaomi 18 Pro Max дадут две камеры по 200 Мп и батарею свыше 8000 мА·ч

Опубликовано 06 июля 2026, 19:051 мин.
Xiaomi 18 Pro Max дадут две камеры по 200 Мп и батарею свыше 8000 мА·чИ 2 нм-процессор
Xiaomi 18 Pro Max, как пишет Digital Chat Station, уже тестируется внутри компании. Он же рассказал о его характеристиках.
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Экран у новинки будет плоским, с закруглёнными углами и узкими рамками. Диагональ 6,9 дюйма, разрешение 2K, OLED. Внутри процессор на основе 2-нанометрового техпроцесса (скорее всего, Qualcomm).
Будет сразу два сенсора камер на 200 МП. Один из них оснащён технологией LOFIC. Второй сенсор примерно с трёхкратным зумом.
Аккумулятор, по слухам, получит ёмкость больше 8000 мА·ч. Быстрая зарядка по проводу будет до 100 Вт, а беспроводная около 50 Вт.
В комментариях инсайдер намекнул, что цена будет высокой.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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