Xiaomi 18 Pro: слухи о мощном процессоре, 200-МП камере и батарее на 7000 мАч

Экран плоский, небольшого размера, с узкими симметричными рамками и скруглёнными углами. Изображение обещают «сверхчёткое». Основная камера 200 мегапикселей с «очень большим сенсором». Дополнительная камера тоже 200 мегапикселей для макросъёмки. Аккумулятор ёмкостью не менее 7000 мАч. Зарядка проводная мощностью 100 Вт, плюс поддержка беспроводной зарядки.

Пока неясно, получит ли новинка Android 17 на релизе.