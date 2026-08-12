Xiaomi 18 выйдет в пяти цветах и получит грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6

Digital Chat Station сообщает, что дизайн задней панели сохранит квадратный блок камер в левом верхнем углу. Главное новшество в процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6. Он получит 8-ядерный процессор Oryon, 16 МБ кеш-памяти и графический ускоритель Adreno 845. Поддерживается оперативная память стандарта LPDDR5X.

Камеры тоже претерпят изменения. Вместо трёх 50-мегапиксельных сенсоров, как в Xiaomi 17, новинка может получить систему Leica с двумя 200-мегапиксельными модулями, основным и перископическим телеобъективом.

Цена, скорее всего, вырастет.