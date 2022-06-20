«Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона»: билайн запустил новую акцию

Если быть точнее, в комплект входят: смартфон со скидкой, опция «Рубли на связь по акции» на 6 месяцев, дополнительные товары — аксессуары, умные часы. SIM-карта в набор не входит.

Отмечается, что в акции «Xiaomi 3-в-1: по цене смартфона» участвуют тарифы «На максимум!» и «На максимум+!», а также тарифы линеек «Близкие люди» и «Близкие люди+» (кроме «Близкие Люди 1», «Близкие Люди 1+» и «Близкие люди с Яндекс Плюс»). Что касается смартфонов, то с выгодой можно купить Redmi 10C на 64 и 128 ГБ, Redmi Note 10S на 128 ГБ, а также Redmi Note 9C на 32, 64 и 128 ГБ. Абонентская плата тарифа будет списываться посуточно до даты полного израсходования денежных средств с бонусного баланса, начисленных по опции «Рубли на связь по акции».

Почитать об акции подробнее можно по этой ссылке.