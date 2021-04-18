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Сегодня в 18:00
Xiaomi анонсировала смартфон POCO M2 «Перезагрузка»
Но многого от него не стоит ждать
В сентябре Xiaomi выпустила в Индии смартфон POCO M2. Это, по сути, переименованный Redmi 9. Теперь бренд намерен анонсировать новую версию устройства, которая будет продаваться как POCO M2 Reloaded («Перезагрузка»).
Официальный аккаунт POCO India в Twitter заявил, что представит POCO M2 Reloaded 21 апреля. Смартфон поступит в продажу на Flipkart почти сразу после анонса.
Несмотря на громкое название, POCO M2 «Перезагрузка» будет просто ещё одним вариантом смартфона с другим набором памяти. POCO M2 был доступен в двух конфигурациях — 6 ГБ + 64 ГБ или 6 ГБ + 128 ГБ. POCO M2 Reloaded выйдет в версии 4 ГБ + 64 ГБ. Другие характеристики смартфона останутся старыми. Вероятно, новый вариант устройства будет дешевле.