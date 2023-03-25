Xiaomi без лишнего шума выпустила одни из самых дешёвых смартфонов Redmi

Xiaomi без лишнего шума выпустила одни из самых дешёвых смартфонов RedmiЭто очень простые телефоны
Xiaomi без каких-либо презентаций выпустила два смартфона — Redmi A2 и Redmi A2+. Это, пожалуй, одни из самых дешёвых моделей бренда.
Фото: GSMArena
Redmi A2 получил 6,52-дюймовый экран с разрешением 720x1600 пикселей, процессор MediaTek Helio G36 в паре с 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ хранилища (можно расширить картой), 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. В комплект входит зарядное устройство на 10 Вт, а зарядка осуществляется через microUSB. Смартфон работает под управлением Android 12 (Go Edition).
Redmi A2+ получил почти все те же самые характеристики. Однако у него есть датчик отпечатков пальцев, который находится сзади.
Как отмечает GSMArena, оба смартфона, очевидно, будут продаваться за бесценок, где бы они ни предлагались.