Xiaomi без лишнего шума запустила обновлённый Redmi 10 2022

Габариты Redmi 10 2022 составили 161.95 x 75.53 x 8.92 мм, а вес — 181 грамм. Всё так же, как у старой версии. Смартфон оснащён 6,5-дюймовым экраном разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, основной на 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Под капотом у устройства находится процессор Helio G88. Смартфон работает под управлением Android 11 и MIUI 12.5. У него есть аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-Вт зарядки.

По характеристикам Redmi 10 2022 абсолютно идентичен старому Redmi 10, который анонсировали в августе 2021 года. Появился только модуль NFC и новый лоток для SIM.

Цены новинки пока неизвестны.