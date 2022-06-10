Xiaomi будет предлагать бесплатные бургеры «Макдоналдс» купившим смартфоны Redmi Note 11

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Xiaomi будет предлагать бесплатные бургеры «Макдоналдс» купившим смартфоны Redmi Note 11А в России скоро откроется «Свободная касса» (возможно)
Xiaomi объявила о партнёрстве со всемирно известной сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s. Теперь покупатели смартфонов серии Redmi Note 11 смогут рассчитывать на бесплатные бургеры.
Это объявление сделало турецкое подразделение Xiaomi. Пока неясно, будет ли это предложение распространяться на страны за пределами Турции.
По акции, люди, которые приобретут смартфон серии Redmi Note 11 в этом регионе, также получат специальный купон McDonald’s. Эти купоны можно обменять на два Макчикена или на стаканчик мороженого. Пока неизвестно, как долго это предложение будет доступно в Турции.
В России, напомним, «Макдоналдса» больше нет. Рестораны, оборудование и сотрудники компании достались новому владельцу без права использования бренда. Название замены McDonald’s пока не выбрали.