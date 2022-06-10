Xiaomi будет предлагать бесплатные бургеры «Макдоналдс» купившим смартфоны Redmi Note 11

Это объявление сделало турецкое подразделение Xiaomi. Пока неясно, будет ли это предложение распространяться на страны за пределами Турции.

По акции, люди, которые приобретут смартфон серии Redmi Note 11 в этом регионе, также получат специальный купон McDonald’s. Эти купоны можно обменять на два Макчикена или на стаканчик мороженого. Пока неизвестно, как долго это предложение будет доступно в Турции.

В России, напомним, «Макдоналдса» больше нет. Рестораны, оборудование и сотрудники компании достались новому владельцу без права использования бренда. Название замены McDonald’s пока не выбрали.