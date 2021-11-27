Xiaomi будет продавать один и тот же смартфон под тремя разными именами

Согласно информации источника, грядущий Xiaomi Ingres имеет сокращённый номер модели L11. Известно, что этот номер модели связан с серией Redmi K50. Теперь смартфон появился в базе данных IMEI с тремя разными номерами моделей, подтверждающими наличие нескольких региональных вариантов. Для Китая это 22011211C, для Индии — 22011211I, а для остального мира — 22011211G.

Так, в Китае смартфон выйдет под брендом Redmi, в Индии — под брендом Xiaomi, а в остальном мире — как устройство Poco. Вероятно это будут Redmi K50 Pro, Xiaomi 12X Pro и Poco F4 Pro.

По слухам, аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, а также получит 64-Мп камеру. Он может дебютировать в январе 2022 года.