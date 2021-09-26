Xiaomi будет продавать свой смартфон всего за 6500 рублей с 27 по 28 сентября

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Xiaomi будет продавать свой смартфон всего за 6500 рублей с 27 по 28 сентябряRedmi 9A
Официальный российский магазин Xiaomi на AliExpress объявил об акции на смартфон Redmi 9A с 32 ГБ памяти. Скидка на него будет работать 27-28 сентября.
В этот период смартфон будет стоить 6490 рублей вместо 9390 рублей. Это дешевле, чем у других официальных ритейлеров. Чтобы получить скидку, нужно будет применить промокод «PHONEWOW500». Возможно, придётся также нажать на кнопку «получить купоны» на основной странице.
Redmi 9A оснащён экраном диагональю 6,53 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Основная камера тут представлена 13-Мп датчиком. В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор MediaTek Helio G25. Смартфон поддерживает разблокировку по лицу. Модуля NFC тут нет. Предоставляет с официальной гарантией.