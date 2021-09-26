Xiaomi будет продавать свой смартфон всего за 6500 рублей с 27 по 28 сентября

В этот период смартфон будет стоить 6490 рублей вместо 9390 рублей. Это дешевле, чем у других официальных ритейлеров. Чтобы получить скидку, нужно будет применить промокод «PHONEWOW500». Возможно, придётся также нажать на кнопку «получить купоны» на основной странице.