Xiaomi частично переведёт дорогие флагманские смартфоны на процессоры MediaTek

Данная версия не должна ничем отличаться от версии Snapdragon. Утверждается, что Xiaomi 12S Pro с Dimensity 9000 находится в разработке, его следы обнаружили в коде Mi.

С этой новостью теперь очевидно, что грядущий Xiaomi 12S Pro будет представлен в двух вариантах — Snapdragon 8 Gen 1 Plus и MediaTek Dimensity 9000.

Ожидается также, что смартфон получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1080 x 2400 пикселей и плотностью пикселей 402 PPI. Смартфон может быть оснащен тройной камерой на 64 Мп (широкая) + 8 Мп (сверхширокая) + 5 Мп (макросъёмка). Устройство, скорее всего, будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, должна быть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.