Xiaomi добавит подобное iPhone оформление в смартфоны

Пока Xiaomi тестирует новую систему виджетов в Китае. Функция стала доступна пользователям в последней бета-версии App Vault (V5.0.56) и MIUI Gallery (V2.2.21). На данный момент, эти версии приложений могут быть установлены только на устройства с MIUI на базе Android 11.

Это означает, что, хотя эта функция является частью MIUI 12.5 Enhanced Edition, её могут испытать и пользователи с устройствами, на которых установлена обычная бета-версия MIUI 12.5. Однако им придётся присоединиться к программе тестирования, регистрация на которую заканчивается 27 августа.

Зато они смогут размещать виджеты размерами 2×2, 4×2, 4×4 и 2×3 на домашнем экране. Также был добавлен магазин виджетов.

Напомним, Apple представила виджеты вместе с iOS 14.