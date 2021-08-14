Xiaomi добавит подобное iPhone оформление в смартфоны

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Xiaomi добавит подобное iPhone оформление в смартфоныУже тестирует виджеты в Китае
На презентации Xiaomi Mi Mix 4 компания представила и новую версию прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition. На мероприятии Xiaomi заявила, что новая версия сосредоточена только на оптимизации. Однако оказалось, что компания без шума добавила новую систему виджетов в стиле iOS.
Пока Xiaomi тестирует новую систему виджетов в Китае. Функция стала доступна пользователям в последней бета-версии App Vault (V5.0.56) и MIUI Gallery (V2.2.21). На данный момент, эти версии приложений могут быть установлены только на устройства с MIUI на базе Android 11.
Это означает, что, хотя эта функция является частью MIUI 12.5 Enhanced Edition, её могут испытать и пользователи с устройствами, на которых установлена обычная бета-версия MIUI 12.5. Однако им придётся присоединиться к программе тестирования, регистрация на которую заканчивается 27 августа.
Зато они смогут размещать виджеты размерами 2×2, 4×2, 4×4 и 2×3 на домашнем экране. Также был добавлен магазин виджетов.
Напомним, Apple представила виджеты вместе с iOS 14.