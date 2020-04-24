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Xiaomi добавит в один из своих смартфонов видеосъёмку с «клонами»
Без последующего монтажа
Xiaomi добавит в один из своих смартфонов видеосъёмку с «клонами». Она будет реализована с помощью искусственного интеллекта, то есть никакого последующего монтажа не требуется.
Примерами работы функции поделился известный инсайдер Xiaomishka. Нововведение коснётся Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Встроенный искусственный интеллект сможет создавать ролики с комбинированной съёмкой, автоматически обрабатывать наложения и выравнивать объекты.
На одном из примеров видно, как в одном кадре можно показать «клона» человека:
#Xiaomi #Mi10Youth #mi10youthedition— Xiaomishka (@xiaomishka) April 24, 2020
Another example of a simple shooting of a clone video on Mi 10 Youth Edition 😅 pic.twitter.com/g9aPCb3Alq
Пока модель Xiaomi Mi 10 Youth не представлена. Её анонс ожидается 27 апреля. Известно, что камера смартфона получит четыре модуля, один из которых будет иметь разрешение 48 или 64 Мп. Кроме того, камере обещают 50-кратный зум.