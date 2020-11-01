Xiaomi готовит к выходу гибкий смартфон

Кодовое название будущего гибкого устройства — Cetus. Судя по информации, найденной в коде, смартфон получит прошивку MIUI на базе Android 11, 108-Мп основную камеру и будет работать на каком-то из процессоров Snapdragon. Также неоднократно упоминаются свойства, связанные с гибкостью экрана девайса.

Больше информации о новинке, к сожалению, нет. Неизвестно, когда смартфон выйдет, но можно предположить, что в следующем году.

Стоит отметить, что это не первый намёк на подготовку Xiaomi к выпуску гибкого смартфона. В сети неоднократно публиковали патенты компании с описанием таких устройств, а ещё летом Xiaomi заказала ультратонкое гибкое стекло.