Xiaomi готовит к выходу зарядку мощностью более 200 Вт

Утечка информации появилась на китайском сайте Weibo. Если ей верить, Xiaomi сейчас работает над зарядным устройством и смартфоном, способным поддерживать зарядку на мощности 200+ Вт. С таким адаптером девайс с аккумулятором на 4500 мАч можно будет зарядить с 0 до 100% всего за 15 минут.

Это звучит довольно дико. К тому же пока неясно, как Xiaomi собирается решать проблему быстрой деградации батареи при мощности зарядки свыше 100 Вт.