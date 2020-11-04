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Xiaomi готовит к выходу зарядку мощностью более 200 Вт
Возможно, уже в 2021 году
У Xiaomi в арсенале есть смартфон Mi 10 Ultra, который, как утверждает компания, поддерживает 120-Вт зарядку. Однако на этом Xiaomi не собирается останавливаться. Стало известно, что компания готовит к выходу зарядку мощностью более 200 Вт.
Утечка информации появилась на китайском сайте Weibo. Если ей верить, Xiaomi сейчас работает над зарядным устройством и смартфоном, способным поддерживать зарядку на мощности 200+ Вт. С таким адаптером девайс с аккумулятором на 4500 мАч можно будет зарядить с 0 до 100% всего за 15 минут.
Это звучит довольно дико. К тому же пока неясно, как Xiaomi собирается решать проблему быстрой деградации батареи при мощности зарядки свыше 100 Вт.