Xiaomi готовит к выпуску новый сверхбюджетный смартфон Poco C31

Xiaomi готовит к выпуску новый сверхбюджетный смартфон Poco C31Пока в Индии
В сети опубликовали тизер нового смартфона. Это будет устройство C-серии. Xiaomi объявила, что аппарат получит название Poco C31.
Короткое видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Poco India, даёт представление о внешности новинки:
It's strong. It's secure. It's fast. It's the #POCOC31!— POCO India (@IndiaPOCO) September 26, 2021
Get ready for a #LifeTested experience, on September 30! pic.twitter.com/vRnwNr346h
Пока о смартфоне можно сказать то, что у него будет вырез в экране под фронталку и довольно толстая нижняя рамка. К сожалению, мы не можем оценить вид задней панели смартфона.
Судя по всему, это будет преемник бюджетного устройства Poco C3. А это, по сути, была упрощённая версия Redmi 9C. У старой модели был установлен процессор Mediatek Helio G35, 6,43-дюймовый дисплей, тройная основная камера на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.