Xiaomi готовит к выпуску новый сверхбюджетный смартфон Poco C31

Пока о смартфоне можно сказать то, что у него будет вырез в экране под фронталку и довольно толстая нижняя рамка. К сожалению, мы не можем оценить вид задней панели смартфона.

Судя по всему, это будет преемник бюджетного устройства Poco C3. А это, по сути, была упрощённая версия Redmi 9C. У старой модели был установлен процессор Mediatek Helio G35, 6,43-дюймовый дисплей, тройная основная камера на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.