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Xiaomi готовит к выпуску новый сверхбюджетный смартфон Poco C31

Пока в Индии
30 сентября должна состояться презентация новых смартфонов Xiaomi Poco. Стало известно, какую модель там покажут.
Xiaomi готовит к выпуску новый сверхбюджетный смартфон Poco C31

В сети опубликовали тизер нового смартфона. Это будет устройство C-серии. Xiaomi объявила, что аппарат получит название Poco C31.

Короткое видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Poco India, даёт представление о внешности новинки:

Пока о смартфоне можно сказать то, что у него будет вырез в экране под фронталку и довольно толстая нижняя рамка. К сожалению, мы не можем оценить вид задней панели смартфона.

Судя по всему, это будет преемник бюджетного устройства Poco C3. А это, по сути, была упрощённая версия Redmi 9C. У старой модели был установлен процессор Mediatek Helio G35, 6,43-дюймовый дисплей, тройная основная камера на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.