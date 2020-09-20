Xiaomi готовит к выпуску смартфон Mi 10T Lite с большим аккумулятором

В базе данных FCC обнаружили смартфон с модельным номером M2007J17G. Источники утверждают, что этот аппарат выйдет под коммерческим именем Mi 10T Lite.

Известно также, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4720 мАч. Это немного меньше, чем у Mi 10T и Mi 10T Pro. Насколько устройство будет дешевле своих старших «братьев», пока неясно.

Ранее в сети публиковали информацию, что модель Mi 10T Pro будет предлагаться за 699 евро. Оно неудивительно для смартфона с процессором Snapdragon 865, экраном частотой обновления 144 Гц, аккумулятором на 5000 мАч и 108-Мп камерой.