Xiaomi готовит мощное обновление: Xiaomi 12, Redmi K50 и др. получат HyperOS в декабре

Помимо смартфонов, в официальном графике релизов также указаны планы по выпуску ОС для планшетов, телевизоров, смарт-часов, камер и акустических систем. В сообществе Xiaomi царит оживление, поскольку бренд продолжает «расширять границы».

С учетом того, что обновление получат многие флагманские устройства, поклонники Xiaomi могут рассчитывать на насыщенный праздничный сезон.