Xiaomi готовит недорогой смартфон с 108 Мп-камерой

Согласно информации инсайдера, смартфон получит процессор Snapdragon 730G, AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. В нём будет вырез, а сканер отпечатков пальцев станет внутриэкранным. Камера аппарата тройная, один из датчиков на 108 Мп, другой — на 13 Мп (широкоугольная оптика), третий — на 8 Мп (телефото). Селфи-камера 32-мегапиксельная.

Поддерживать устройство будет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой. Работать смартфон будет под управлением Android 10, получит модуль NFC, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Стоить будет 2599 юаней ($367).

Пользователи предположили, что блогер пишет о Xiaomi CC9 Pro.