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Сегодня 15:23
Xiaomi готовит недорогой смартфон с 108 Мп-камерой
Около 24 тысяч рублей
Известный сетевой информатор Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал характеристики некоего нового смартфона Xiaomi. Блогер предложил пользователям попробовать угадать, что это за модель.
Согласно информации инсайдера, смартфон получит процессор Snapdragon 730G, AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD+. В нём будет вырез, а сканер отпечатков пальцев станет внутриэкранным. Камера аппарата тройная, один из датчиков на 108 Мп, другой — на 13 Мп (широкоугольная оптика), третий — на 8 Мп (телефото). Селфи-камера 32-мегапиксельная.
Поддерживать устройство будет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой 20-ваттной зарядкой. Работать смартфон будет под управлением Android 10, получит модуль NFC, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Стоить будет 2599 юаней ($367).
Пользователи предположили, что блогер пишет о Xiaomi CC9 Pro.
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