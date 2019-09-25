Xiaomi готовит первый в истории смартфон с двойной скрытой фронтальной камерой

Об этом сообщил сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). По его словам, вслед за Mi Mix Alpha Xiaomi покажет первый в мире смартфон с двойной фронтальной камерой, которая будет скрыта под дисплеем. Если ориентироваться по картинкам, которыми информатор сопроводил твит, в режиме съёмки камеры будут видны двумя точками вверху дисплея. А вот в обычном режиме их будет невозможно найти на экране.

Журналисты предположили, что данная технология появится в Mi Mix 4, который Xiaomi всё-таки может выпустить осенью текущего года.