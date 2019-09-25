Ferra
Телефоны
Сегодня 18:04

Xiaomi готовит первый в истории смартфон с двойной скрытой фронтальной камерой

Она будет видна на экране только во время съёмки
На днях Xiaomi анонсировала совершенно необычный смартфон под названием Mi Mix Alpha. Он имеет огромный дисплей, который опоясывает устройство. Компания решила не останавливаться на этом и, по слухам, готовит ещё один инновационный аппарат.

Об этом сообщил сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). По его словам, вслед за Mi Mix Alpha Xiaomi покажет первый в мире смартфон с двойной фронтальной камерой, которая будет скрыта под дисплеем. Если ориентироваться по картинкам, которыми информатор сопроводил твит, в режиме съёмки камеры будут видны двумя точками вверху дисплея. А вот в обычном режиме их будет невозможно найти на экране.

Журналисты предположили, что данная технология появится в Mi Mix 4, который Xiaomi всё-таки может выпустить осенью текущего года.

Самое читаемое