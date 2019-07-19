Xiaomi готовит рекордно быстрый смартфон на новом флагманском процессоре Snapdragon

А в чем состоит это самое дополнение? Во-первых, компания может повысить емкость аккумулятора — в грядущем Asus ROG Phone 2 ожидается 5 800 мАч, в то время как во втором Black Shark было всего лишь 4 000 мАч. Во-вторых, было бы неплохо добавить третью камеру, так как в 2019 году это уже стандарт (во втором поколении, напомню, установлена двойная основная камера). Ну и само собой, раз уж Qualcomm анонсировала Snapdragon 855 Plus, в дополненной версии игрового решения от Xiaomi просто обязан появиться именно этот мобильный процессор.

Анонс устройства должен состояться уже 30 июля, так что в ближайшее время стоит ожидать целую волну утечек и официальных изображений с Black Shark 2 PRO.