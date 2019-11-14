Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Обычный Redmi Note 8 Pro работает на процессоре MediaTek Helio G90T. Многие отнеслись к этому факту довольно скептически. И потому могут порадоваться заявлению инсайдера Xiaomishka. Он утверждает, что модели под номерами M1912G7BE и M1912G7BC — Redmi Note 8 Pro на платформе Snapdragon 730G. По словам информатора, выход смартфона можно ожидать в декабре.

С ним не согласен другой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он заявляет, что китайцы могли зарегистрировать Pocophone F2. Впрочем, не в пользу этой версии говорят ранние слухи, согласно которым продолжение «народного» флагмана от Xiaomi выйдет на Snapdragon 855 Plus.