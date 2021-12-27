Xiaomi, Honor и Realme сравнили в тесте на лучший смартфон среднего класса

В целом эксперт заключил, что Honor 50 обладает преимуществом по сравнению с конкурентами. Из главных достоинств аппарата - экран с 3D-загнутыми краями и низким коэффициентом пульсации, камера. В то же время один из главных минусов названного телефона - это отсутствие стереодинамиков. Также к этом можно добавить чуть худшую автономность в сравнении с другими аппаратами (но при этом на день работы его точно хватит).