Xiaomi, Honor и Realme сравнили в тесте на лучший смартфон среднего класса

Xiaomi, Honor и Realme сравнили в тесте на лучший смартфон среднего классаСопоставили устройства эксперты YouTube-канала Smart Life
Смартфоны Xiaomi 11T, Realme GT Neo 2 и Honor 50 сравнили по основным характеристикам. Среди них - комплектация, дизайн, программная часть, аппаратная часть, связь, GPS, звук, производительность в играх, автономность, камера.
- Комплектация. Honor 50 имеет глянцевый корпус, поэтому отпечатки пальцев оставаться на нём всё же будут. Кроме того, по сравнению с Realme GT Neo 2 он удобнее лежит в руке и сам по себе более узкий. То же самое по сравнению с Xiaomi 11T: Honor всё же отличается лучшей эргономикой. В плане дизайна Honor 50 также можно назвать стильным устройством.
- Программная часть. Смартфон Honor 50 предлагает большое количество функций. Интерфейс - стандартный, может настраиваться по желанию пользователя. Появились в устройстве и Google-сервисы, есть множество предустановленных приложений.
- Аппаратная часть. Работает Honor 50 на процессоре Snapdragon 778G, имеет экран с частотой обновления в 120 Гц, три варианта встроенной и оперативной памяти (6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ). Если сравнивать результаты тестирования всех трёх указанных аппаратов, то в Antutu больше всего баллов набирает Realme со Snapdragon 870 и 722 тысячами баллов. А вот хуже всего результат как раз на Honor с 511 тысячами баллов. В почти всех остальных тестах видим ту же самую тенденцию: максимальное число баллов - у Realme GT Neo 2, минимальное - у Honor. Исключение составляет стресс-тест, где худший результат показывает Xiaomi 11T.
По дисплею в плане безопасности для зрения лидирует Honor 50 с коэффициентом пульсации до 15 %. Запасы ручной яркости у этой модели тоже выше, чем у конкурентов: 230 Кд/м2 (ручная), 280 Кд/м2 (авто), в то время как у Xiaomi 11T - 215 и 380 Кд/м2, у Realme GT Neo 2 - 210 и 295 Кд/м2. Если оценивать экран в целом, то пальму первенства ведущий отдал бы Honor 50.
- Связь, звук, GPS. В плане звука у Honor 50 в отличие от остальных нет стереодинамиков, и разница в звучании действительно ощущается. Лидирующую позицию из трёх моделей по этому параметру занимает Xiaomi 11T.
- Производительность в играх. На Honor 50 можно запускать почти все игры на максимальных настройках и проходить всё без проблем. По сравнению с Xiaomi 11T в играх производительность у Honor 50 примерно такая же, а вот GT Neo 2 справляется с проектами лучше (вообще без просадок, в Genshin Impact стабильно можно получить 50 к/с).
- Камера. Стабилизация при съёмке видео в 4К 30 к/с работает на всех устройствах хорошо. В остальных режимах, в том числе с фронтальной камеры, также видео получается по качеству во всех трёх случаях примерно одинаковое.
Фотографии на широкоугольную камеру лучше выходят на Realme, в то время как Honor 50 в этом плане заметно проигрывает. А вот по динамическому диапазону несколько вырывается вперёд как раз Honor. С некоторыми ночными снимками лучше справляется Realme GT Neo 2. Макрообъектив при этом лучше у Xiaomi, а фронтальная камера - у Honor 50. Примеры фото можно увидеть ниже.
- Автономность. В плане автономности и по объёму аккумулятора (4300 мАч против 5000 мАч) Honor 50 всё же проигрывает. Так, за ночь он разряжается на 4 процента, после 60 минут игры - на 16 процентов, после 10 часов видео - на 53 процента. В то же время у Xiaomi показатели составили 47 процентов, 16 процентов, 2 процента, а у Realme - 45 процентов, 15 процентов и 2 процента.
Заряжается при этом Honor 50 до 100 процентов за 45 минут, и это быстрее, чем Realme, которому требуется 52 минуты. В то же время Xiaomi достигает 100 процентов заряда за 30 минут.
В целом эксперт заключил, что Honor 50 обладает преимуществом по сравнению с конкурентами. Из главных достоинств аппарата - экран с 3D-загнутыми краями и низким коэффициентом пульсации, камера. В то же время один из главных минусов названного телефона - это отсутствие стереодинамиков. Также к этом можно добавить чуть худшую автономность в сравнении с другими аппаратами (но при этом на день работы его точно хватит).