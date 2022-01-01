Xiaomi и OPPO оштрафуют за уклонение от уплаты налогов

Сообщается, что Xiaomi и OPPO могут оштрафовать на $134 млн за нарушение законодательства о неразглашении операций со связанными сторонами (уклонение от уплаты налогов). Выяснилось, что две крупные компании производили платежи (денежные переводы) в виде лицензионных отчислений компаниям своей группы, расположенным за границей, а также от их имени. Эти компании не выполнили нормативные требования, предписанные законом в отношении раскрытия информации о транзакциях с ассоциированными предприятиями. Таким образом производителям смартфоном удалось снизить налогооблагаемую прибыль.

Проверки компаний продолжаются. Судя по всему, Xiaomi и OPPO могут столкнуться со штрафами и судебными исками в ближайшем будущем за различные виды уклонения от уплаты налогов.