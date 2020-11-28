Xiaomi испытала новый смартфон Redmi Note 9 Pro 5G мукой и водой

Сначала Xiaomi устроила смартфону проверку падением. Показано, что он спокойно выдержал многочисленные сбрасывания как с большой высоты, так и с маленькой. Также в ролике компании можно увидеть тест на давление: похоже, корпус Redmi Note 9 Pro 5G может пережить воздействие на среднюю часть.

Далее смартфон испытали температурой, а потом и струями воды. Корпус устройства должен выдерживать и воздействие мелких частиц, например муки или пигмента. Конечно, надо понимать, что это в первую очередь рекламный ролик. Интереснее будет дождаться независимых тестов.