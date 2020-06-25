Xiaomi изобрела гибкий смартфон с необычным расположением камер

Это следует из патента компании, опубликованного в сети. По рисункам в документе видно, что смартфон имеет три датчика изображения. Два из них располагаются на одной стороне, а один — на другой. Суть в том, что когда аппарат находится в сложенном состоянии, все три датчика изображения выстраиваются в одну линию. Таким образом, смартфон как бы получает трёхмодульную камеру. По идее, в таком состоянии устройство должно выдавать более качественные фотографии.

Поскольку это лишь патент, нет гарантии, что Xiaomi выпустит такой смартфон на рынок. Но такое расположение камер явно послужило бы экономии средств.