Xiaomi изобрела новый тип аккумуляторов для смартфонов

Об этом сообщил представитель Xiaomi в Twitter. Согласно официальному заявлению, премиальные смартфоны компании получат новую технологию батареи. Она будет использовать кремниево-кислородный анод, сверхбыструю зарядку, а также будет тонкой.

Представитель Xiaomi также отметил, что такие технологии аккумуляторов используются в электрокарах. Вероятнее всего, переход на кремниево-кислородную анодную технологию предоставит батарее преимущества.

Напомним, от Xiaomi Mi 11 Ultra также ждут процессор Snapdragon 888, память LPDDR5, поддержку 67-Вт зарядки по проводам, 6,81-дюймовый OLED QHD+ экран частотой обновления 120 Гц.

Презентация устройства состоится 29 марта.