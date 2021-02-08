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Сегодня в 13:57
Xiaomi изобрела смартфон с четырьмя камерами по углам корпуса
Для 3D-съёмки
Xiaomi запатентовала необычный смартфон: он оснащён четырьмя камерами, но они расположены не в одном блоке, а по углам корпуса.
В патентной документации опубликованы семь изображений смартфона. Ими поделился портал LetsGoDigital. Фронтальная панель устройства лишена каких-либо вырезов под камеры. Выдвижного модуля для фронталки тут тоже, судя по всему, нет. Можно предположить, что селфи-камера у аппарата спрятана под дисплеем.
На задней панели по углам расположены четыре камеры. Из описания следует, что система 3D-камер. Также у аппарата есть физические кнопки сбоку, разъём USB-C снизу, динамик, микрофон и разъём для наушников 3,5 мм. В LetsGoDigital считают, что Xiaomi запатентовала смартфон невысокого класса, несмотря на подэкранную камеру.