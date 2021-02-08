Xiaomi изобрела смартфон с четырьмя камерами по углам корпуса

В патентной документации опубликованы семь изображений смартфона. Ими поделился портал LetsGoDigital. Фронтальная панель устройства лишена каких-либо вырезов под камеры. Выдвижного модуля для фронталки тут тоже, судя по всему, нет. Можно предположить, что селфи-камера у аппарата спрятана под дисплеем.