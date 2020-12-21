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Xiaomi изобрела смартфон с экраном по всему корпусу и выезжающей камерой
Возможно, это преемник так и не вышедшего прорывного смартфона линейки Mi Mix
В 2019 году Xiaomi показала один из самых необычных смартфонов в истории — Mi MIX Alpha. Устройство стало первым, в котором дисплей «обвалакивал» практически всю поверхност, оставляя место лишь для модуля основной камеры. Теперь же, судя по всему, компания решила пойти ещё дальше и изобрела первый в мире телефон с экраном по всему корпусу и выезжающей камерой.
Последняя, судя по всему, нужна именно для того, чтобы позволить смартфону иметь экран, покрывающей как переднюю, так и заднюю панель полностью. Патент с новым изобретением был найден в сети 18 декабря, а уже сегодня ресурс LetsGoDigital опубликовал анимированный рендер новинки в соответствии с официальными документами.
Отметим, что если компания и выпустит девайс, назвав его как-то вроде Mi MIX Alpha 2, смартфон явно будет продаваться по очень высокой цене. Куда интереснее на этом фоне выглядят последние слухи, касающиеся более близкого к потребителю флагмана компании — Mi 11. Накануне именно его внешний вид утёк в сеть.