Xiaomi изобрела смартфон с экраном по всему корпусу и выезжающей камерой

В 2019 году Xiaomi показала один из самых необычных смартфонов в истории — Mi MIX Alpha. Устройство стало первым, в котором дисплей «обвалакивал» практически всю поверхност, оставляя место лишь для модуля основной камеры. Теперь же, судя по всему, компания решила пойти ещё дальше и изобрела первый в мире телефон с экраном по всему корпусу и выезжающей камерой.