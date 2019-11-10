Xiaomi изобрела смартфон с фронтальной камерой из пяти датчиков

Судя по эскизам из патента, фронтальная камера будет выдвижной. На отдельном модуле для неё будет размещено пять датчиков изображения. Причём эта камера станет единственной у смартфона. По крайней мере, в его складной конструкции нигде больше не видно датчиков.

Изображения также подсказывают, что смартфон будет изгибаться экраном наружу. Конечно, это всего лишь патент, и далеко не факт, что подобное устройство Xiaomi когда-то выпустит на рынок.

Между тем, в продаже уже есть Samsung Galaxy S10 с двойной фронтальной камерой, врезанной в экран.