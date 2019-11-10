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Сегодня 16:23
Xiaomi изобрела смартфон с фронтальной камерой из пяти датчиков
Камера выдвижная
Xiaomi направила в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая патент на складной смартфон с многомодульной фронтальной камерой. До сих пор на рынке подобных не представлено.
Судя по эскизам из патента, фронтальная камера будет выдвижной. На отдельном модуле для неё будет размещено пять датчиков изображения. Причём эта камера станет единственной у смартфона. По крайней мере, в его складной конструкции нигде больше не видно датчиков.
Изображения также подсказывают, что смартфон будет изгибаться экраном наружу. Конечно, это всего лишь патент, и далеко не факт, что подобное устройство Xiaomi когда-то выпустит на рынок.
Между тем, в продаже уже есть Samsung Galaxy S10 с двойной фронтальной камерой, врезанной в экран.