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Сегодня в 15:17
Xiaomi изобрела смартфон с оригинальным дизайном камеры
В форме молнии
Xiaomi запатентовала новый смартфон с оригинальным дизайном камеры. Она похожа формой на молнию.
В патентной документации Xiaomi содержится 32 изображения, а также короткое описание. Судя по рисункам, устройство имеет экран без каких-либо вырезов. Также у него не изображены физические кнопки. Не исключено, что компания планирует использовать подэкранную селфи-камеру и сенсорные поверхности вместо кнопок. Хотя есть вариант, что в патенте просто не указаны вышеперечисленные элементы.
Упор в документации делается на блок камеры в форме молнии. Такого мы в смартфонах ещё действительно не видели. В патенте приведены несколько вариантов размещения блока:
Судя по всему, у системы камер будет два датчика изображения и две светодиодных вспышки.