Xiaomi изобрела смартфон с оригинальным дизайном камеры

В патентной документации Xiaomi содержится 32 изображения, а также короткое описание. Судя по рисункам, устройство имеет экран без каких-либо вырезов. Также у него не изображены физические кнопки. Не исключено, что компания планирует использовать подэкранную селфи-камеру и сенсорные поверхности вместо кнопок. Хотя есть вариант, что в патенте просто не указаны вышеперечисленные элементы.

Упор в документации делается на блок камеры в форме молнии. Такого мы в смартфонах ещё действительно не видели. В патенте приведены несколько вариантов размещения блока: