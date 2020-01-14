Xiaomi изобрела смартфон с семью выдвижными камерами

В патентной документации Xiaomi рассказывается о трёх устройствах с различным количеством датчиков. Конечно, любопытнее всего выглядит то, у которого на выдвижном модуле расположено семь сенсоров. Причём пять спереди, а два — сзади. Если судить по рисунку, то устройство получит экран с довольно тонкими рамками по трём сторонам. Нижняя же выглядит утолщённой. Таким образом процент дисплея от площади передней панели всё равно получается не слишком высоким.

Напомним, что, как всегда в случае с патентами, рассчитывать на реальное коммерческое решение на основе идеи не стоит.