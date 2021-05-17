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Сегодня в 12:22
Xiaomi изобрела смартфон-слайдер с двумя экранами
Камеры у него тоже спрятаны
Xiaomi запатентовала новый футуристический смартфон. Он представляет собой слайдер с двумя экранами.
Сообщается, что механизм, который позволяет сдвигать часть корпуса, работает и влево, и вправо. Когда передняя панель сдвинута в одну сторону, становится виден модуль камеры. Когда в другую — виден второй дисплей. Он узкий, но в высоту равен основному экрану. На патентных рисунках не видно никакой фронтальной камеры. Оно и понятно: камера появляется из-за механизма сдвига.
На задней панели основной камеры тоже не видно в сложенном состоянии. Она появляется, когда слайдер раздвинут.
Поскольку это лишь патент, неясно, выпустит ли Xiaomi такой смартфон на рынок когда-нибудь. Тем не мене, ждать коммерческой реализации устройства пришлось бы ещё долго.