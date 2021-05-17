Xiaomi изобрела смартфон-слайдер с двумя экранами

На задней панели основной камеры тоже не видно в сложенном состоянии. Она появляется, когда слайдер раздвинут.

Поскольку это лишь патент, неясно, выпустит ли Xiaomi такой смартфон на рынок когда-нибудь. Тем не мене, ждать коммерческой реализации устройства пришлось бы ещё долго.