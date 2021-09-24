Xiaomi изобрела способ улучшить съёмку фотографий на смартфоне

Система позволит пользователям делать 3D-изображения, используя несколько устройств, соединённых между собой. То есть, по сути, технология объединяет изображения для получения трехмёрного изображения. Это улучшит общее впечатление от фотографии и даст пользователям возможности для экспериментов. Можно будет найти необычные способы заснять пейзаж или что-то другое.

Согласно патенту, процесс съёмки будет включать в себя обмен данными между этими связанными устройствами. Девайсы также будут делать панорамный снимок, на который будут наложены другие снимки. Для работы системы потребуется как минимум два устройства.

Пока неясно, когда Xiaomi претворит эту идею в реальность.