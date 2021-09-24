Xiaomi изобрела способ улучшить съёмку фотографий на смартфоне

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Сегодня в 15:28
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Xiaomi изобрела способ улучшить съёмку фотографий на смартфонеДля этого понадобятся несколько устройств
Сегодня Xiaomi опубликовала патент на новую систему обработки изображений. Технология должна будет улучшить съёмку фотографий на смартфонах.
Система позволит пользователям делать 3D-изображения, используя несколько устройств, соединённых между собой. То есть, по сути, технология объединяет изображения для получения трехмёрного изображения. Это улучшит общее впечатление от фотографии и даст пользователям возможности для экспериментов. Можно будет найти необычные способы заснять пейзаж или что-то другое.
Согласно патенту, процесс съёмки будет включать в себя обмен данными между этими связанными устройствами. Девайсы также будут делать панорамный снимок, на который будут наложены другие снимки. Для работы системы потребуется как минимум два устройства.
Пока неясно, когда Xiaomi претворит эту идею в реальность.