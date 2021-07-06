Xiaomi изобрела уникальный смартфон

Напомним, что концептуальный Mi Mix Alpha так и не увидел свет. Глава Xiaomi сказал, что производить вот такой огибающий корпус экран слишком сложно. Устройство отменили. Из-за этого слабо верится, что Xiaomi когда-нибудь реализует придуманный ею гибридный аппарат. Но посмотреть на это любопытно.