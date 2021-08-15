Xiaomi извинилась за отключение функции защиты от краж в новом смартфоне

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Сегодня в 15:00
Xiaomi извинилась за отключение функции защиты от краж в новом смартфонеХоть и много говорила об этой функции на презентации
Во время анонса Xiaomi Mi Mix 4 компания подробно рассказала о функции защиты против краж, которая позволяет владельцу смартфона найти потерянный аппарат, даже если SIM-карта была вытащена. Всё благодаря встроенной виртуальной симке. Оказалось, что эта полезная функция почему-то отключена у Mi Mix 4.
Причиной тому стало отсутствие разрешения на использование функции от китайских регуляторов. Xiaomi уже извинилась перед пользователями за то, что дала им ложные надежды.
Напомним, продажи Xiaomi Mi Mix 4 начнутся в Китае 16 августа. На смартфон уже успели оформить множество предварительных заказов. Когда устройство появится в России, и появится ли, пока неизвестно. Цены на Mi Mix 4 стартуют с 4999 юаней (около 57 тысяч рублей).