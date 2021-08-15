Xiaomi извинилась за отключение функции защиты от краж в новом смартфоне

Хоть и много говорила об этой функции на презентации

Во время анонса Xiaomi Mi Mix 4 компания подробно рассказала о функции защиты против краж, которая позволяет владельцу смартфона найти потерянный аппарат, даже если SIM-карта была вытащена. Всё благодаря встроенной виртуальной симке. Оказалось, что эта полезная функция почему-то отключена у Mi Mix 4.