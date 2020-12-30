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Xiaomi Mi 11 оказался способен мгновенно переключаться между сетями
Благодаря новой опции
На днях Xiaomi представила новый флагманский смартфон. Об одних фишках компания рассказала во время презентации, а о других стало известно подробнее чуть позже. Одна из таких фишек называется Multi link 5.0.
Эта опция обеспечивает незаметное переключение между Wi-Fi и мобильными сетями. Благодаря этому сохраняется бесперебойное подключение к интернету.
Как сообщил директор отдела системного программного обеспечения смартфонов Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan), функция также помогает в мобильном гейминге. Позволяет избежать лагов и различных перерывов во время игры.
По словам Гоцюаня, переключение между сетями происходит за несколько миллисекунд, пользователю трудно будет это заметить. Также опция будет полезна, когда пользователь находится в домах или офисах, где расположены сразу несколько роутеров Wi-Fi.