Xiaomi Mi 11 оказался способен мгновенно переключаться между сетями

Эта опция обеспечивает незаметное переключение между Wi-Fi и мобильными сетями. Благодаря этому сохраняется бесперебойное подключение к интернету.

Как сообщил директор отдела системного программного обеспечения смартфонов Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan), функция также помогает в мобильном гейминге. Позволяет избежать лагов и различных перерывов во время игры.

По словам Гоцюаня, переключение между сетями происходит за несколько миллисекунд, пользователю трудно будет это заметить. Также опция будет полезна, когда пользователь находится в домах или офисах, где расположены сразу несколько роутеров Wi-Fi.