Xiaomi Mi 11 побьёт рекорд по количеству мегапикселей в одном смартфоне

Если верить информации инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi Mi 11 получит вспомогательный 48-Мп датчик для камеры с пикселями размером 0,8 мкм. Основным же сенсором у смартфона, скорее всего, выступит 108-Мп. То есть суммарное разрешение только двух модулей камеры Xi составит 156 Мп.

Также надо понимать, что одним вспомогательным датчиком камера новинка не обойдётся. Но информации об остальных пока нет.

О Xiaomi Mi 11 известно ещё, что он получит топовый процессор Snapdragon 875. Сегодня в сеть утекли результаты его тестирования в Geekbench. Они выглядят весьма достойно.