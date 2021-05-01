Xiaomi Mi 11 Ultra неприятно удивил ценой в разных странах

Для Европы Mi 11 Ultra на презентации оценили в1199 евро (около 108 тысяч рублей). Продажи смартфона в регионе начнутся 11 мая. По крайней мере, это справедливо для голландского рынка.

На Украине презентация Mi 11 Ultra состоялась на днях. Смартфон оценили в 44 999 гривен (почти 121 тысяча рублей). То есть даже дороже, чем для Европы. Любопытно, что даже iPhone 12 Pro Max с объёмом памяти 256 ГБ на Украине стоит 43 499 гривен.

Привезёт ли Xiaomi новинку в Россию, пока неясно. Впрочем, многие предполагают, что этого не случится.