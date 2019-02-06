Xiaomi Mi 9 может оказаться слайдером

В сети появились подробности и рендеры концептуального флагманского смартфона Xiaomi. Есть небольшая вероятность, что таким окажется ожидаемый Xiaomi Mi 9, но скорее всего это всего лишь мечты поклонников бренда.

Смартфон выполнен в форм-факторе слайдера со сдвигающимся вниз почти совсем безрамочным дисплеем, открывающим доступ к фронтальной камере.