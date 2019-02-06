Xiaomi Mi 9 может оказаться слайдером

В сети появились подробности и рендеры концептуального флагманского смартфона Xiaomi. Есть небольшая вероятность, что таким окажется ожидаемый Xiaomi Mi 9, но скорее всего это всего лишь мечты поклонников бренда.
Смартфон выполнен в форм-факторе слайдера со сдвигающимся вниз почти совсем безрамочным дисплеем, открывающим доступ к фронтальной камере.
Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением 1440 х 2880 пикселей, одинарной фронтальной камерой с сенсором Sony разрешением 26 Мп и тыльной камерой с четырьмя модулями для съёмки — 38 Мп с апертурой F/1.8, 20 Мп с апертурой F/1.9., 12 Мп с апертурой F/2.0 и 8 Мп с апертурой F/2.2. Основная камера обеспечивает 4-кратный оптический зум, оптическую стабилизацию изображения.
Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном. Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мА·ч. Поддерживается беспроводная зарядка.
Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, от 6 до 10 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается поддержка сотовых сетей пятого поколения и цена около тысячи долларов.