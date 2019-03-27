Xiaomi Mi 9 получит версию Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти

Компания Xiaomi может со временем выпустить версию Pro для своего флагманского смартфона. Об рассказал глава по разработке продуктов Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) через свой аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.

Один из читателей топ-менеджера спросил, не готовит ли Xiaomi ещё и версию Pro. Ван Тен Томас ответил, что со временем это обязательно будет сделано. Он не назвал точно модель, с небольшой вероятность он говорил не о Xiaomi Mi 9 Pro, а о Mi 10 Pro.

В дополнение к флагманскому Mi 9, Xiaomi также выпускает более продвинутую версию Transparent Edition. Она получила полупрозрачную заднюю панель, немного улучшенную камеру и увеличенный объём памяти — 12 ГБ оперативной и 256 встроенной флеш-памяти. Версия Xiaomi Mi 9 Pro может стать обладателем 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти.