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Xiaomi Mi 9 станет последним флагманом Xiaomi дешевле 450 долларов

Компания планирует повышение цен на свои смартфоны

Компания Xiaomi собирается постепенно повышать стоимость своих будущих смартфоны. Об этом сообщил Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, в недавнем интервью.

Xiaomi планирует оставить позади репутацию производителя дешёвых устройств. Свой новейший флагман, Xiaomi Mi 9, компания предлагает по цене от 446 долларов, более продвинутую версию Xiaomi Mi 9 Transparent Edition — 595 долларов, а упрощённая модель Xiaomi Mi 9 SE — от 297 долларов. В прошлом году флагманская модель Xiaomi Mi 8 стартовала от 402 долларов.

Лэй Цзюнь заявил: «На самом деле, мы хотим избавиться от репутации смартфонов дешевле 300 долларов. Мы хотим инвестировать больше и создавать улучшенные продукты. Думаю, я могу сказать по секрету, что это может быть последний раз, когда цена на флагман была менее 450 долларов... В будущем наши смартфоны могут стать дороже, не сильно, но немного дороже».

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