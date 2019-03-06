Xiaomi Mi 9 станет последним флагманом Xiaomi дешевле 450 долларов

Компания Xiaomi собирается постепенно повышать стоимость своих будущих смартфоны. Об этом сообщил Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, в недавнем интервью.

Xiaomi планирует оставить позади репутацию производителя дешёвых устройств. Свой новейший флагман, Xiaomi Mi 9, компания предлагает по цене от 446 долларов, более продвинутую версию Xiaomi Mi 9 Transparent Edition — 595 долларов, а упрощённая модель Xiaomi Mi 9 SE — от 297 долларов. В прошлом году флагманская модель Xiaomi Mi 8 стартовала от 402 долларов.

Лэй Цзюнь заявил: «На самом деле, мы хотим избавиться от репутации смартфонов дешевле 300 долларов. Мы хотим инвестировать больше и создавать улучшенные продукты. Думаю, я могу сказать по секрету, что это может быть последний раз, когда цена на флагман была менее 450 долларов... В будущем наши смартфоны могут стать дороже, не сильно, но немного дороже».