Xiaomi Mi Mix 4 может стать упрощённой версией инновационного Mix Alpha

Так Мукул Шарма (Mukul Sharma) написал в Twitter, что Xiaomi Mi Mix 4 будет выпущен раньше, чем мы все ожидали (а ожидали ли?). Более того, смартфон будет оснащён множеством технологий революционного Mi Mix Alpha. Но, вероятно, более упрощённых.

Если это правда, Xiaomi Mi Mix 4 получится эдакой облегчённой версией уж больно концептуального аппарата. Ранее, кстати, уже ходили слухи, что новинка будет иметь 108-мегапиксельную камеру, как у Mi Mix Alpha.