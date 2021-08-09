Xiaomi Mi Mix 4 рассекречен полностью до анонса

Сообщается, что информация была взята из официальной презентации Xiaomi.

Итак, Mi Mix 4 будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400 × 1080 пикселей. Смартфон будет поддерживать технологии Dolby Vision и HDR 10+. Дисплей будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

В основной камере устройства будут установлены датчики Samsung ISOCELL HMX на 108 Мп, сенсор на 13 Мп (ультраширик) и сенсор на 8 Мп (перископ с пятикратным оптическим зумом). Под дисплеем у аппарата будет селфи-камера с 20-Мп сенсором.

Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Питать его будет батарея ёмкостью 4500 мАч. Она будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную 50-80 Вт.

Mi Mix 4 выйдет в сером, чёрном и белом цветах. Габариты устройства таковы — 162,65 × 75,35 × 8,02 мм, а вес равен 225 граммам.

Анонс смартфона ожидается 10 августа.