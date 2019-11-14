Xiaomi Mi Mix 4 засветился в магазинах до анонса

Предложения появились на крупной онлайн-площадке Jingdong. Журналисты уже выяснили, что за всеми объявлениями стоят неизвестные сторонние магазины. Изображений смартфона они не публикуют, а также ставят пометку о предстоящем официальном анонсе, который может изменить условия.

Стоимость в объявлениях варьируется от $1424 до $2848. Говорить уверенно о том, что Xiaomi всё-таки выпустит новинку, пока нельзя.

Напомним, недавно представитель компании дал намёк на выпуск Mi Mix 4. Он заявил пользователю, что Xiaomi рассмотрит его пожелания о высокой частоте обновления экрана будущего смартфона.