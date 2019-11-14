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Xiaomi Mi Mix 4 засветился в магазинах до анонса
Но мы до сих пор не знаем, выйдет ли телефон
Фанаты ждут не дождутся официального анонса Mi Mix 4 от Xiaomi. Пока компания выход смартфона не подтверждает. А вот китайские интернет-магазины уже начали предлагать устройство по предзаказу.
Предложения появились на крупной онлайн-площадке Jingdong. Журналисты уже выяснили, что за всеми объявлениями стоят неизвестные сторонние магазины. Изображений смартфона они не публикуют, а также ставят пометку о предстоящем официальном анонсе, который может изменить условия.
Стоимость в объявлениях варьируется от $1424 до $2848. Говорить уверенно о том, что Xiaomi всё-таки выпустит новинку, пока нельзя.
Напомним, недавно представитель компании дал намёк на выпуск Mi Mix 4. Он заявил пользователю, что Xiaomi рассмотрит его пожелания о высокой частоте обновления экрана будущего смартфона.
Mydrivers.com