Xiaomi Mix Flip 2 получит самую большую батарею среди раскладушек

Ожидается, что Mix Flip 2 будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, что может сделать его первым смартфоном-раскладушкой с этим процессором. По слухам, Xiaomi также улучшит внешний экран и уменьшит складку, телефон также будет обладать классом водонепроницаемости IPX8, чего не хватало его предшественнику.

Одно из самых заметных изменений — аккумулятор, который, как ожидается, будет иметь емкость около 5 100 мАч — крупнейшую в истории «флип» складных смартфонов. Он также сможет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Mix Flip 2 оснастять двумя 50-Мп камерами: основным объективом с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сверхширокоугольным сенсором. Среди других ожидаемых характеристик — внутренний 6,85-дюймовый OLED-дисплей (разрешение 1,5K, частота обновления 120 Гц), NFC и расположенный сбоку датчик отпечатков пальцев.