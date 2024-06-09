Опубликовано 09 июня 2024, 20:24
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Xiaomi MIX Fold 4 — главный конкурент Galaxy Z Fold 6 — сертифицировали в КитаеПолучил сертификат доступа к сети
Смартфон Xiaomi MIX Fold 4 прошел сертификацию доступа к сети в Министерстве промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, что свидетельствует о его скором запуске. MIX Fold 4 с внутренним кодовым названием N18 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, батареей емкостью 5000 мАч и расширенными возможностями беспроводной зарядки.
Примечательно, что это будет первый складной смартфон Xiaomi, поддерживающий спутниковую связь. Устройство может похвастаться сложной системой камер с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным, портретным и перископическим телеобъективами, а также фронтальной камерой на 16 МП. MIX Fold 4 также поддерживает ряд сетевых форматов и технологию 5.5G.
Ожидается, что MIX Fold 4 будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 6 и привлечет внимание своими функциями и конкурентоспособной ценой. Несмотря на всё это MIX Fold 4 и MIX Flip, скорее всего, останутся эксклюзивом для китайского рынка.
Официальный релиз ожидается в период с июля по сентябрь 2024 года.