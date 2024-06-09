Примечательно, что это будет первый складной смартфон Xiaomi, поддерживающий спутниковую связь. Устройство может похвастаться сложной системой камер с основным датчиком на 50 МП, сверхширокоугольным, портретным и перископическим телеобъективами, а также фронтальной камерой на 16 МП. MIX Fold 4 также поддерживает ряд сетевых форматов и технологию 5.5G.

Ожидается, что MIX Fold 4 будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 6 и привлечет внимание своими функциями и конкурентоспособной ценой. Несмотря на всё это MIX Fold 4 и MIX Flip, скорее всего, останутся эксклюзивом для китайского рынка.

Официальный релиз ожидается в период с июля по сентябрь 2024 года.