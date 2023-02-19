Xiaomi может не выпустить Xiaomi 13S

17:14, 19 февраля 2023
1 мин.
Xiaomi может не выпустить Xiaomi 13SЗато будет Xiaomi 13T
Уже скоро состоится глобальный выпуск серии Xiaomi 13. Ожидалось, что помимо основных моделей в ней могут быть смартфоны Xiaomi 13S. Однако поступила другая информация.
Фото: Notebookcheck
Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что в этом году серии Xiaomi 13S может и не быть. Компания выпустила линейку Xiaomi 12S в августе прошлого года в дополнение к стандартной Xiaomi 12. В нынешнем году, почему-то, всё может быть иначе.
Сообщается также, что в 2023 году может состояться глобальный запуск серии Xiaomi 13T. Предположительно, одним из телефонов линейки станет переименованный Redmi K60 Extreme Edition.