Xiaomi может не выпустить Xiaomi 13S

Как сообщил инсайдер Digital Chat Station, похоже, что в этом году серии Xiaomi 13S может и не быть. Компания выпустила линейку Xiaomi 12S в августе прошлого года в дополнение к стандартной Xiaomi 12. В нынешнем году, почему-то, всё может быть иначе.

Сообщается также, что в 2023 году может состояться глобальный запуск серии Xiaomi 13T. Предположительно, одним из телефонов линейки станет переименованный Redmi K60 Extreme Edition.