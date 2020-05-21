Xiaomi может снова выпустить под брендом Poco старый смартфон

Ранее такой фокус компания проделала с Poco F2 Pro, который на деле — переименованная модель Redmi K30 Pro.

Что касается Poco M2 Pro, то его ранее увидели в базах под каталожным номером M2003J6CI. Теперь же он засветился в реестрах Wi-Fi Alliance и Bluetooth SIG. Благодаря этому стало понятно, что смартфон работает под управлением оболочки MUI 11 и получил Bluetooth 5.0. Интереснее всего то, что идентификатор устройства (Declaration ID) полностью совпадает с оным у смартфонов Redmi Note 9.

В целом, информация навела журналистов на мысли о том, что Poco M2 Pro — это переименованный Note 9 Pro. Ранее уже появлялись свидетельства этому.